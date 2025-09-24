Moeve presenta la declaración de impacto ambiental de sus fábricas en Palos de la Frontera

La empresa Moeve ha presentado la declaración de impacto medioambiental de sus dos fábricas situadas en el término municipal de Palos de la Frontera, un documento público que refleja los logros alcanzados en materia ambiental durante el último año y que abre la puerta a sugerencias de la ciudadanía para seguir mejorando en sostenibilidad.

El informe llega en un año clave para la compañía, que ha intensificado su apuesta por las energías limpias, con una inversión destacada en el desarrollo del hidrógeno verde. Según la empresa, esta iniciativa refuerza su compromiso con una industria más moderna, sostenible y vinculada al territorio onubense.

En la planta química de Palos, Moeve ha incorporado combustibles de origen renovable en los procesos de fabricación, con el objetivo de reducir la huella ambiental. Además, ha iniciado la construcción de una planta de recuperación de agua que permitirá reutilizar hasta un 40% del agua emitida hacia las rías, empleándola como materia prima en la producción de hidrógeno verde en su primera fase.

En cuanto a las emisiones, la compañía destaca que ha mantenido niveles de CO₂ y partículas muy por debajo de la media, fruto de las inversiones en innovación y de la aplicación de mejoras técnicas constantes.

Moeve subraya que desde hace 28 años comunica de forma transparente su desempeño ambiental, manteniendo un diálogo abierto y permanente con la sociedad onubense.