Más de 240.000 euros para mejorar caminos rurales en Alájar

El municipio de Alájar ha recibido una inversión de más de 242.000 euros para la mejora de sus caminos rurales dentro del Plan Itínere II. Las actuaciones se han centrado en el camino Madroñeros, con una inversión de 142.569 euros, y en el camino a San Bartolomé, con 99.998 euros.

Los trabajos han incluido desbroce manual de los márgenes, limpieza de cunetas y pavimentación con hormigón armado, abarcando un total de 8.300 metros de caminos que conectan distintas fincas de la zona. El delegado territorial, Álvaro Burgos, y el alcalde de Alájar, Fidel Hermoso, visitaron las obras para supervisar el avance de los trabajos y destacar la importancia de estas mejoras para la accesibilidad y seguridad de los vecinos.