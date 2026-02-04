Buscar
La lluvia y el fuerte viento provocan daños en varias viviendas de El Portil

Las olas han derribado muros y la situación es especialmente complicada en zonas cercanas a la costa

 

Un vivienda afectada en El Portil.
Redacción
04/02/26 - 18:54

El temporal de lluvia y viento que afecta a la provincia de Huelva está causando importantes daños en varias viviendas de El Portil, donde el fuerte oleaje ha llegado a derribar muros de algunas casas, especialmente en áreas próximas al litoral.

Según las primeras informaciones, la combinación de viento intenso, lluvias persistentes y fuerte mar de fondo ha generado una situación complicada para los vecinos afectados, con estructuras dañadas y riesgo en elementos exteriores de las viviendas. Los servicios municipales y de emergencia permanecen pendientes de la evolución del temporal, evaluando los desperfectos y actuando para garantizar la seguridad en las zonas más expuestas.

Desde las autoridades se insiste en extremar las precauciones, evitar acercarse a la línea de costa mientras persista el temporal y seguir las indicaciones oficiales, ya que las condiciones meteorológicas adversas continúan afectando al litoral onubense.