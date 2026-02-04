Los embalses de Huelva superan el 85% de su capacidad tras las últimas lluvias

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha tomado conocimiento de la evolución de la situación hídrica en la comunidad, con datos especialmente positivos para la provincia de Huelva. La demarcación hidrográfica Tinto-Odiel-Piedras-Chanza se sitúa actualmente al 85,83% de su capacidad total, con 957 hectómetros cúbicos de agua embalsada, tras sumar 43 hm³ más en la última semana, lo que supone un incremento del 3,86%.

Estas cifras colocan a Huelva muy por encima de los registros del mismo periodo del año pasado, con 368 hm³ más, y también por encima de la media de los últimos años, con 313 hm³ adicionales, consolidando a la provincia como una de las que mejor situación hídrica presenta en Andalucía. Las intensas precipitaciones de los últimos días están siendo determinantes en esta recuperación, con aportaciones constantes a las presas onubenses.

Como consecuencia de este aumento de los recursos, la Junta de Andalucía ha llevado a cabo desembalses preventivos y controlados en siete de las ocho presas que gestiona en la provincia de Huelva, con el objetivo de garantizar la seguridad de las infraestructuras y regular los caudales. La presa del Andévalo es la única que no ha necesitado realizar desembalses, al situarse en torno al 76% de su capacidad. Desde el Gobierno andaluz se subraya que estas operaciones se realizan bajo criterios técnicos y de seguridad, en un contexto marcado por lluvias persistentes y un notable aumento de los niveles de almacenamiento.