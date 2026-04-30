Lepe se suma a la campaña “Mi copa no se toca” para prevenir abusos sexuales y sumisión química

El Ayuntamiento de Lepe, a través de su Centro de Información a la Mujer, se ha adherido a la campaña “Mi copa no se toca”, impulsada por la Diputación Provincial de Huelva, con el objetivo de concienciar y prevenir casos de abusos sexuales y sumisión química, especialmente en contextos de ocio.

La iniciativa contempla la distribución de material promocional en distintos puntos del municipio, entre ellos el punto de información turística habilitado con motivo de la romería, el de La Antilla y la Biblioteca Pública Municipal. Estos recursos estarán disponibles en los próximos días para facilitar su acceso a vecinos y visitantes.

La campaña incluye principalmente tapavasos en diferentes formatos que permiten cubrir las bebidas, una medida sencilla pero eficaz para evitar manipulaciones no consentidas. Con este gesto, se pretende reforzar la seguridad en fiestas y eventos, fomentando un ocio más seguro.

Además, esta acción se enmarca en un trabajo previo de formación sobre protocolos de actuación frente a la sumisión química, dirigido a personal de administraciones públicas, establecimientos de ocio, asociaciones juveniles, AMPAS y otros colectivos implicados en la prevención.

Desde el Ayuntamiento destacan la importancia de este tipo de campañas para sensibilizar a la población y ofrecer herramientas prácticas que contribuyan a prevenir situaciones de riesgo, especialmente en entornos donde se concentra un mayor número de personas.

La iniciativa está organizada por la Diputación de Huelva y cuenta con la colaboración del Consistorio lepero, que refuerza así su compromiso con la prevención de la violencia y la promoción de espacios seguros.