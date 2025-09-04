Lepe prepara la segunda Marcha Solidaria del Día Mundial del Alzheimer

Lepe se prepara para acoger el próximo sábado 27 de septiembre la segunda edición de la Marcha Solidaria del Día Mundial del Alzheimer, bajo el lema “Si alguna vez olvido quién soy... no lo olvides tú”. La marcha partirá del centro de AFALE en calle Matalascañas y concluirá en la plaza de España tras recorrer varias calles del municipio en horario matinal.

La presentación de la iniciativa contó con la participación de la teniente de alcalde delegada de Servicios Sociales, Carolina Reyes; la concejala de Asociaciones, Manuela Santana; María Medina, directora del centro Unidad de Estancia Diurna de Lepe gestionado por AFALE; la presidenta de la asociación, María José Domínguez; la técnica de AFALE Paola Morales; y Kika Pérez, directora del Centro Ocupacional para la Inserción (COI). Durante el acto se destacó el éxito de la primera edición y la importancia de sensibilizar sobre una enfermedad que afecta a más de 800.000 personas en España.

La inscripción, con un precio de 5 euros, incluye dorsal y camiseta conmemorativa diseñada e impresa por los usuarios del COI, en colaboración con AFALE. Los participantes podrán también optar a premios donados por patrocinadores y colaborar con la asociación en la barra instalada al final del recorrido.

La organización anima a todos los vecinos a sumarse a esta marcha solidaria para visibilizar una enfermedad que afecta a miles de familias del entorno.