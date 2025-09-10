Lepe despide el verano con la fiesta “Ciao Verano” en La Antilla

La playa Central de La Antilla acogerá este sábado, 13 de septiembre, la fiesta “Ciao Verano”, organizada por el Ayuntamiento de Lepe para despedir la temporada estival y ofrecer una jornada de diversión para vecinos y visitantes.

La concejala de Turismo, Elena Vélez, presentó esta mañana el programa junto a Jorge González, jefe del grupo Scout de Lepe, y Daniel Galvín, integrante de la charanga “El chiste lepero”. La edil explicó que la cita busca dinamizar el final del verano y promover la participación de toda la familia.

Entre las actividades destacan una gymkana infantil a las 20:00 horas, la actuación de la charanga “El chiste lepero” a las 21:00 horas, que recorrerá las calles de La Antilla desde la plaza de la Carabelas, y el concierto del grupo “Barón Brandy” a las 22:00 horas, conocido por sus versiones humorísticas de canciones populares.

Además, habrá barra solidaria a beneficio de los Scouts Rhode’s de Lepe y precios especiales en atracciones infantiles, actividades náuticas y chiringuitos colaboradores durante toda la jornada, gracias a la colaboración de Hinchables Noa, DiverWinkin, Planet Jet y los chiringuitos Bulerías y Atlántico.