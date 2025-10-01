Islantilla inicia la remodelación del saliente central de su paseo marítimo con una inversión de 324.000 euros

La Mancomunidad de Islantilla ha puesto en marcha las obras de remodelación del saliente central de su paseo marítimo, dentro del Proyecto ‘Nueva Imagen de la Playa’. La actuación, que supone una inversión de 324.769,57 euros con fondos propios, afectará a una superficie de 5.000 metros cuadrados y dará un nuevo impulso a la modernización de este enclave turístico compartido por Isla Cristina y Lepe.

El vicepresidente ejecutivo de la Mancomunidad y primer teniente de alcalde de Isla Cristina, Francisco Zamudio, junto a la teniente de alcalde de Lepe, Mariana Otero, visitaron el inicio de los trabajos, que persiguen, según Zamudio, “revitalizar la marca Islantilla con infraestructuras modernas y adaptadas a las necesidades actuales, en una clara apuesta por la mejora del destino y sus servicios”.

Visita al inicio de las obras del saliente central del Paseo Marítimo

La remodelación contempla la creación de un graderío semicircular y un espacio escénico central pensado para espectáculos y actividades culturales, convirtiendo un área tradicionalmente de paso en el corazón del ocio y la cultura de Islantilla. Según destacó Otero, el objetivo es “disponer de un espacio emblemático y multifuncional que refuerce la proyección turística del litoral”.

Además de la redistribución del espacio central, se instalará nuevo mobiliario urbano, fuentes, zonas de sombra, alumbrado eficiente y jardinería, así como la reubicación del rótulo de Islantilla para su uso como photocall natural. También se ampliará el número de astas en la escalera de acceso a la playa para dar cabida a los distintivos de calidad obtenidos en los últimos años, como la Q de Calidad Turística, la Bandera Azul o el sello Biosphere.

Los trabajos, adjudicados a la empresa MD Martre Construcción S.L., cuentan con un plazo de ejecución estimado de tres meses y se prolongarán hasta comienzos de 2026. La intervención forma parte de un conjunto de mejoras previstas por la Mancomunidad a lo largo de este año, como la reciente plaza entarimada con el nuevo Puesto Central de Salvamento y Socorrismo, que buscan reforzar la posición de Islantilla como referente turístico en el arco suratlántico.