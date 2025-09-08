Isla Cristina da el pistoletazo de salida a la Semana del Atún con el XXIII Encuentro de Capitanes de Almadraba

Isla Cristina se convirtió ayer en el epicentro de la tradición atunera con el inicio de la Semana del Atún y el XXIII Encuentro de Capitanes de Almadraba Arráez y Sotárraez. La jornada inaugural, celebrada en el Auditorio del Parque Central, incluyó el ronqueo de un ejemplar de 100 kg donado por Ficolumé, una demostración que despertó la curiosidad y emoción de decenas de vecinos y visitantes que no quisieron perderse esta cita histórica.

El alcalde en funciones, Francisco Zamudio, destacó la importancia cultural y turística del evento: “Este encuentro refuerza la tradición de nuestras almadrabas y proyecta Isla Cristina como destino turístico de calidad”. Por su parte, la teniente de alcalde y concejala de Turismo, Isabel López, resaltó que cada año el Encuentro se consolida como un referente de septiembre, atrayendo a visitantes y poniendo en valor la historia marinera y la gastronomía local.

Isla Cristina, capital del atún. / Fotografía: Ayuntamiento de Isla Cristina.

José Antonio López, presidente de la Sociedad Amigos del Atún, explicó los detalles del ronqueo y subrayó la colaboración de investigadores y chefs locales: “Se ha creado toda una cultura alrededor del atún en Isla Cristina, desde las ponencias hasta las elaboraciones culinarias de los restaurantes participantes”.

Hasta el 14 de septiembre, Isla Cristina acogerá conferencias, catas, experiencias gastronómicas y actividades culturales que celebran la riqueza y la innovación de esta pesca ancestral. La Semana del Atún se perfila así como un evento de referencia que combina tradición, conocimiento y disfrute culinario, consolidando a la localidad como un destino imprescindible para los amantes del mar y la buena mesa.