El Infoca lucha contra un incendio en el paraje Las Moreras de Aljaraque
El Infoca ha desplegado medios terrestres y aéreos para combatir el fuego declarado este martes en el término municipal onubense.
El Plan Infoca ha declarado este martes un incendio forestal en el paraje Las Moreras, en Aljaraque.
En la zona trabajan un técnico de operaciones, dos grupos de bomberos forestales, un agente de medio ambiente y una autobomba. Además, se han incorporado medios aéreos: dos aviones de carga en tierra y un helicóptero pesado.