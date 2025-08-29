Un hombre herido en el incendio de una vivienda ocurrido esta mañana en Aracena

Un hombre ha resultado herido en el incendio de una casa ocurrido esta mañana en Aracena (Huelva), según ha informado el 1-1-2, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

El teléfono 1-1-2 recibió sobre las 7:35 horas un aviso que informaba de un incendio en una vivienda de la calle Mesones con un varón posiblemente herido en el exterior del inmueble. De inmediato, la sala coordinadora activó a los bomberos, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Policía Local y a la Guardia Civil.

Los sanitarios han confirmado el traslado del varón, del que no han trascendido más datos, a un centro sanitario; por su parte, los bomberos han explicado que el humo ha afectado a todo el inmueble y las llamas han causado daños a un sofá.