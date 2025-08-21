Hinojos une deporte y conciencia ambiental con el I Trail “Tu huella en Doñana”

El municipio de Hinojos acogerá el próximo 19 de octubre la primera edición del Trail “Hinojos, tu huella en Doñana”, una cita que nace con el objetivo de convertir el deporte en un vehículo de respeto y compromiso con la naturaleza. La carrera, de 16 kilómetros, atravesará algunos de los enclaves más valiosos del Parque Natural de Doñana, recordando a los participantes que cada paso debe dejar huella sin dejar rastro.

El Ayuntamiento de Hinojos ha destacado que esta iniciativa supone “una apuesta decidida por crear eventos con identidad propia, que no solo promueven la práctica deportiva, sino también la sensibilización ambiental”. Con ello, se pretende reforzar el vínculo entre la ciudadanía y el espacio natural que convierte a Hinojos en un referente del territorio.

El trail contará con un dispositivo organizativo orientado a garantizar tanto la seguridad de los corredores como la protección del entorno, consolidándose como una cita que une naturaleza, cultura local y sostenibilidad.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 14 de octubre a través de la Concejalía de Deportes de Hinojos.