Higuera de la Sierra celebra la XVIII Concentración de Coches Clásicos

El próximo sábado 13 de septiembre, Higuera de la Sierra acogerá la XVIII edición de la Concentración de Coches Clásicos y Antiguos, una cita que forma parte de la programación de la Feria y Fiestas en honor al Stmo. Cristo del Rosario. La concentración dará comienzo a las 12:00 horas desde la Plaza de San Antonio y recorrerá las calles del municipio hasta finalizar en la Plaza de la Constitución.

El Ayuntamiento de Higuera de la Sierra ha recordado que todos los participantes deberán formalizar su inscripción antes del miércoles 10 de septiembre a las 14:00 horas, de manera totalmente gratuita, ya sea en las oficinas municipales o llamando al teléfono 959 196061. Los vehículos inscritos recibirán un ticket con bebida, aperitivo y paella gratuita. Aquellos que no se inscriban previamente no podrán beneficiarse de estas ventajas ni participar en la numeración del cortejo.

El consistorio anima a vecinos, visitantes y amantes de los coches clásicos a disfrutar de esta jornada de tradición, motores y diversión en pleno corazón de Higuera de la Sierra.