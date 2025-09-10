La Guardia Civil detiene a tres personas por varios robos con violencia en Almonte
Dos de los arrestados han ingresado en prisión y se investiga a un cuarto implicado como cooperador necesario.
La Guardia Civil ha detenido a tres personas como supuestos autores de cuatro robos con violencia e intimidación en Almonte, en una operación que ha generado gran alarma social entre los vecinos. Además, se investiga a un cuarto implicado como cooperador necesario.
La denominada operación “Condal 73 Azar”, iniciada a principios de junio de 2025, permitió descubrir que los autores actuaban de manera coordinada, seleccionando víctimas vulnerables, principalmente personas que regresaban solas a sus domicilios en horarios con poca afluencia. Incluso se registró una denuncia presentada por un menor de edad.
Los asaltantes empleaban armas blancas y objetos contundentes para intimidar y agredir a sus víctimas, sustrayendo dinero en efectivo y otros objetos de valor. Las investigaciones, desarrolladas en dos fases, permitieron identificar a los autores y recuperar parte de los objetos sustraídos.
Los detenidos cuentan con numerosos antecedentes policiales por hechos similares. Tras ser puestos a disposición judicial, se decretó el ingreso en prisión de dos de ellos, mientras que las pesquisas continúan abiertas, por lo que no se descartan nuevas detenciones.
La operación fue dirigida por el Área de Investigación del Puesto Principal de Almonte, en coordinación con el resto de componentes de la unidad.
La Guardia Civil recomienda a los ciudadanos extremar precauciones, como cambiar rutas habituales, evitar caminar distraído con móviles o auriculares y transitar por calles principales y bien iluminadas para reducir el riesgo de ser víctima de robos.