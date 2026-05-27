Diputación lanza la imagen y la campaña del futuro Geoparque Iberia

La Diputación Provincial de Huelva ha presentado en Aroche la nueva identidad visual, la página web y la campaña de comunicación del futuro Geoparque Iberia/Ibéria Huelva-Val do Guadiana, un proyecto que aspira al reconocimiento de la UNESCO y que busca impulsar el desarrollo sostenible del territorio a través de su patrimonio natural, geológico e histórico.

La presentación se celebró en la Ermita de San Mamés y reunió a representantes institucionales, ayuntamientos, comunidad educativa y entidades vinculadas al proyecto.

El presidente de la Diputación, David Toscano, destacó que el Geoparque está consiguiendo “unir a mucha gente alrededor de una idea de futuro para nuestros pueblos”, subrayando las oportunidades que puede generar para el turismo sostenible, el comercio local y el desarrollo económico del territorio.

La nueva campaña incorpora personajes divulgativos como GEO y LUMA, dirigidos especialmente al público infantil y juvenil, además de una estrategia basada en redes sociales, contenidos audiovisuales y herramientas interactivas para fomentar el conocimiento del territorio y el sentimiento de pertenencia.

Coincidiendo con la presentación, más de 300 escolares participaron en actividades educativas relacionadas con el programa Geoescuela, impulsado dentro del proyecto Geotrans y centrado en la divulgación de la geología, el paisaje y el patrimonio del entorno.

Durante la jornada, Toscano visitó el IES San Mamés, donde agradeció la implicación de la comunidad educativa y destacó la importancia de que los jóvenes conozcan el valor de su territorio.

Por su parte, la vicepresidenta del municipio portugués de Mértola, Rosinda Pimenta, defendió la cooperación transfronteriza entre municipios españoles y portugueses y aseguró que “la naturaleza no entiende de fronteras administrativas”.

El futuro Geoparque abarca municipios de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, la Cuenca Minera y distintas localidades del Alentejo portugués dentro del proyecto europeo Geotrans, financiado por el programa Interreg España-Portugal 2021-2027.