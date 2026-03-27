La Diputación de Huelva se suma a la Hora del Planeta apagando sus edificios más emblemáticos

La Diputación de Huelva se unirá este sábado, 28 de marzo, a la iniciativa mundial de Hora del Planeta, apagando durante una hora la iluminación de varios de sus edificios más representativos como gesto de compromiso en la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

Entre las 20:30 y las 21:30 horas, permanecerán sin luz la fachada de la sede principal de la Diputación, el Estadio Iberoamericano de Atletismo Emilio Martín, el entorno del Muelle de las Carabelas y la Casa Museo Zenobia-Juan Ramón Jiménez, sumándose así a miles de ciudades, empresas y entidades de todo el mundo.

La campaña, impulsada por WWF, celebra este año su 20 aniversario consolidada como el mayor movimiento global en defensa del planeta. En estas dos décadas ha movilizado a millones de personas y ha contribuido a impulsar avances clave en materia de sostenibilidad, desde acuerdos internacionales como el Acuerdo de París hasta la expansión de las energías renovables o la protección de ecosistemas.

Desde la Diputación se destaca que este gesto simbólico va más allá de apagar las luces, ya que busca “encender una conversación” sobre la necesidad de avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible, resiliente y comprometido con el medio ambiente.

La participación en esta iniciativa se produce en un contexto marcado por fenómenos climáticos cada vez más extremos, como olas de calor, sequías prolongadas o lluvias torrenciales, lo que refuerza la necesidad de una acción conjunta por parte de instituciones, empresas y ciudadanía.

La Hora del Planeta nació en Sídney como una acción puntual y hoy se ha convertido en un símbolo global de la lucha climática, demostrando que la suma de pequeños gestos puede generar grandes cambios en la protección del planeta.