Catorce empresas onubenses refuerzan su proyección internacional en Alimentaria Barcelona 2026

Un total de catorce empresas del sector agroalimentario de la provincia de Huelva han participado en la feria Alimentaria Barcelona 2026 de la mano de la Diputación de Huelva, consolidando la presencia onubense en uno de los principales escaparates internacionales de la industria alimentaria.

La diputada de Agricultura, Ganadería, Pesca y Marca Huelva, Patricia Millán, junto al coordinador de Marca Huelva, Emiliano Cabot, han acompañado a las empresas durante el desarrollo del evento, celebrado en el recinto Gran Vía de Barcelona.

El organismo provincial ha habilitado un espacio de 164 metros cuadrados dentro del pabellón andaluz, donde las firmas onubenses han mostrado la diversidad y calidad de sus productos, procedentes de sectores como el oleícola, conservero, cárnico, pesquero, vitivinícola o de frutos rojos, entre otros.

Además de la exposición, las empresas han contado con una agenda de reuniones previamente cerrada con distribuidores, proveedores e importadores, lo que ha permitido maximizar su presencia y generar nuevas oportunidades comerciales.

Desde la Diputación se destaca que esta participación responde al compromiso de la institución con el impulso del tejido productivo provincial, favoreciendo la internacionalización, la atracción de inversiones y la creación de empleo.

La feria Alimentaria Barcelona, que celebra su cincuenta edición, se ha desarrollado conjuntamente con Hostelco, consolidándose como una de las principales plataformas de negocio, innovación y proyección internacional para la industria alimentaria y hostelera.