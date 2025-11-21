La Diputación de Huelva impulsa la cooperación internacional en el VII Congreso de Desarrollo Local celebrado en Colombia

La Diputación de Huelva ha participado activamente en el VII Congreso Internacional de Desarrollo Local bajo el lema “Resiliencia Territorial y Comunidades en Progreso”, celebrado entre el 10 y el 13 de noviembre en la ciudad de Bello, Antioquía, Colombia. El encuentro, organizado conjuntamente por la Universidad de Huelva y la Universidad Pública de Bello, junto a la Fundación para la Gestión y Desarrollo de Colombia y la Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias, se ha convertido en un foro de referencia para analizar y compartir estrategias de desarrollo sostenible y colaborativo entre territorios y comunidades.​

Durante tres jornadas, más de 60 ponentes nacionales e internacionales y 20 conferenciantes debatieron sobre temáticas clave para el desarrollo local. El programa se estructuró en tres grandes ejes: la reconfiguración de sistemas productivos locales, la organización y planificación en torno a la Agenda 2030, y el papel de la mujer en culturas, migraciones y desarrollo territorial. Además, se ofrecieron talleres especializados para autoridades locales sobre gobernanza y resiliencia territorial, junto a espacios formativos para investigadores y estudiantes.​

En representación onubense, acudieron José Leñero (Cooperación Internacional y Oficina Iberoamericana), Juan Antonio Márquez (Consejo Económico y Social CESpH) y Vidal Blanco (alcalde de Trigueros), acompañando a la Universidad de Huelva. La delegación expuso las experiencias provinciales en planificación urbana y gestión participativa, fomentando el intercambio de conocimientos y nuevas alianzas entre regiones iberoamericanas. Con este Congreso, la Diputación de Huelva refuerza su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, promoviendo la cooperación internacional y la innovación social aplicada al desarrollo local.​