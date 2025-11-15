La Diputación de Huelva contrata a 400 trabajadores para las obras del PFEA 2025

La Diputación de Huelva ha dado un paso adelante en la ejecución del PFEA 2025 al contratar a unos 400 trabajadoresdestinados a distintos proyectos de obra pública en la provincia. El diputado de Reto Demográfico, José Carlos Roda, ha firmado los contratos con las personas seleccionadas, que se incorporarán a los trabajos en instalaciones, edificios e infraestructuras del organismo provincial.

Con esta medida, la institución no solo impulsa la modernización y mantenimiento de sus recursos, sino que también contribuye a la generación de empleo en distintos municipios de Huelva, reforzando el impacto social y económico del programa.