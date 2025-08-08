Diputación convoca las bases para participar en el encuentro de la industria agroalimentaria Auténtica Premium Food 2025

La Diputación Provincial de Huelva, en su apuesta por la dinamización económica del territorio, ha publicado la convocatoria de subvenciones en especie para la participación en Auténtica Premium Food 2025, que se celebrará los días 15 y 16 de septiembre de 2025 en FIBES-Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla.

La Diputación abre esta convocatoria para invitar a participar como coexpositoras a las empresas de los sectores agroalimentario y pesquero que desarrollen su actividad de fabricación, elaboración y captura en la provincia de Huelva. El objetivo de esta participación es ofrecer al tejido empresarial y profesionales del sector agroalimentario y pesquero de la provincia de Huelva el contacto con proveedores, distribuidores, potenciales clientes y en definitiva la apertura de nuevos mercados para sus productos.

Podrán concurrir a la misma todas las personas físicas y/o jurídicas de la provincia de Huelva que estén dadas de alta en la AEAT al momento de fecha de la publicación de la presente convocatoria como fabricantes y/o productoras del sector agroalimentario y/o pesquero, siempre y cuando su domicilio social se encuentre en la provincia de Huelva. El número máximo de personas físicas/jurídicas y entidades beneficiarias participantes será de 22 empresas.

En el caso de Grupos Empresariales, personas físicas/jurídicas representantes y o propietarias de varias empresas o similar, únicamente se podrá concurrir a la presente convocatoria con una de las empresas pertenecientes al grupo o similar, tomándose como válida la primera solicitud. Las empresas participantes deberán disponer de todas las autorizaciones administrativas necesarias para fabricar, manipular, transportar y vender sus productos. Deberán además disponer de los seguros de responsabilidad civil correspondientes para el tipo de evento.

Auténtica Premium Food, el encuentro profesional centrado en el producto mediterráneo y la alimentación sostenible, celebrará su tercera edición los días 15 y 16 de septiembre de 2025 en Fibes-Sevilla. En el marco del evento, tendrá lugar una nueva entrega de los Auténtica Excellence Awards, unos premios destinados a reconocer el trabajo, el liderazgo y la capacidad transformadora de empresas y profesionales vinculados a la industria alimentaria.

Los premios están abiertos a la participación de actores de toda la cadena de valor agroalimentaria: gran distribución, retail, tiendas especializadas, hostelería, chefs, universidades, centros tecnológicos, productores, denominaciones de origen, asociaciones y entidades públicas.

Un foro para el diálogo sectorial

Auténtica Premium Food se consolida como un espacio de referencia para la industria agroalimentaria nacional. En su edición 2025, el evento albergará más de 150 conferencias a cargo de 300 ponentes, distribuidas en 6 escenarios simultáneos. El Auténtica Congress abordará tendencias clave como la sostenibilidad, la innovación tecnológica, el comportamiento del consumidor y los retos del mercado.

El encuentro está organizado por Nebext – Next Business Exhibitions, en colaboración con la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, con cofinanciación de fondos europeos Feder. Cuenta además con el respaldo del Ayuntamiento de Sevilla, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Landaluz, Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía y otras entidades representativas del sector.