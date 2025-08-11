Despliegue del Infoca para frenar un incendio en Villanueva de los Castillejos

Efectivos del Plan Infoca intervienen este domingo en las labores de extinción de un incendio forestal declarado en el paraje Los Guijos, dentro del término municipal de Villanueva de los Castillejos. El fuego permanece activo y se trabaja para controlarlo.

En el dispositivo participan cuatro grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y un agente de medio ambiente, además de tres autobombas y dos buldóceres que refuerzan la intervención abriendo líneas de defensa y enfriando el perímetro.

Las autoridades mantienen un seguimiento constante de la evolución y recomiendan extremar la precaución en las inmediaciones.