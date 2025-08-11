Buscar
lunes. 11.08.2025
El tiempo
  • Condiciones meteorológicas
    Huelva
    25 °C
    cielo claro

Despliegue del Infoca para frenar un incendio en Villanueva de los Castillejos

El fuego, declarado en el paraje Los Guijos, moviliza medios terrestres y maquinaria pesada del Plan Infoca.

 

IMG_7449
Zona afectada por el fuego en una imagen de archivo.
Villanueva de los Castillejos
Despliegue del Infoca para frenar un incendio en Villanueva de los Castillejos
Redacción
Redacción
11/08/25 - 09:01

Efectivos del Plan Infoca intervienen este domingo en las labores de extinción de un incendio forestal declarado en el paraje Los Guijos, dentro del término municipal de Villanueva de los Castillejos. El fuego permanece activo y se trabaja para controlarlo.

En el dispositivo participan cuatro grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y un agente de medio ambiente, además de tres autobombas y dos buldóceres que refuerzan la intervención abriendo líneas de defensa y enfriando el perímetro.

Las autoridades mantienen un seguimiento constante de la evolución y recomiendan extremar la precaución en las inmediaciones.