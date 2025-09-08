Declarado un incendio forestal en Lucena del Puerto

Un incendio forestal ha sido declarado este lunes en el término municipal de Lucena del Puerto, lo que ha obligado a activar un importante dispositivo del Plan Infoca para frenar la propagación de las llamas.

Según la información facilitada por el servicio de extinción, hasta la zona se han desplazado tres grupos de bomberos forestales, un agente de Medio Ambiente y un técnico de operaciones, además de dos autobombas. El operativo cuenta también con el apoyo aéreo de un helicóptero semipesado y dos aviones de carga en tierra, que ya trabajan en las labores de extinción.