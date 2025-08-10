El Concurso Nacional de Cortadores de Jamón Sierra de Aroche vuelve el 20 de septiembre

El próximo sábado 20 de septiembre a las 12:30 horas, el Recinto Don Manuel Cascajo de FEGAR acogerá el Concurso Nacional de Cortadores de Jamón Sierra de Aroche, una competición que reúne a los mejores profesionales del país en esta disciplina.

Esta cita, que forma parte del programa de FEGAR 2025 durante el fin de semana del 20 y 21 de septiembre, servirá como fase clasificatoria para la semifinal del Campeonato de España de cortadores de jamón, donde los participantes demostrarán su arte y precisión.

El concurso además tiene un fuerte componente solidario, ya que los beneficios irán destinados a Cáritas Aroche, AFA Sierra de Aroche y AMAR.

Las inscripciones están abiertas hasta el 9 de septiembre a las 14:00 horas y los interesados pueden enviar su currículum al correo concursosierradearoche@gmail.com.