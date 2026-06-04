Comienza el regreso a Marruecos de las temporeras que han trabajado en la campaña

El operativo de retorno de las trabajadoras marroquíes que han participado en la campaña agrícola de Huelva ha comenzado este jueves desde Palos de la Frontera, poniendo fin a varios meses de trabajo en las explotaciones agrícolas de la provincia.

La organización agraria UPA Huelva ha informado del inicio de este dispositivo, que permitirá a las temporeras regresar a Marruecos una vez concluida la campaña de recolección. El traslado se realiza con el apoyo de personal técnico especializado y medios logísticos destinados a facilitar el viaje hasta el país vecino.

El convoy está formado por un autobús para las trabajadoras, un camión destinado al transporte de equipajes y un técnico mediador con conocimiento del idioma árabe, además de personal de apoyo encargado de coordinar el desplazamiento hasta el puerto de Tarifa, donde embarcarán rumbo a Tánger.

Desde UPA Huelva han querido reconocer públicamente la labor desarrollada por las trabajadoras durante su estancia en la provincia. La organización ha agradecido “el extraordinario trabajo y esfuerzo” realizado durante estos meses, subrayando que su aportación resulta esencial para garantizar el desarrollo de una campaña agrícola que constituye uno de los principales motores económicos de Huelva.

La contratación en origen de trabajadoras marroquíes vuelve a desempeñar un papel clave en el sector de los frutos rojos, permitiendo cubrir las necesidades de mano de obra durante los momentos de mayor actividad en el campo onubense.

UPA Huelva ha destacado además el componente humano de este retorno, resaltando la satisfacción de que las trabajadoras puedan regresar a sus hogares y reencontrarse con sus familias tras meses de trabajo lejos de su país.

Con el inicio de este operativo se pone fin a una nueva campaña agrícola marcada por la participación de miles de temporeras marroquíes, cuya contribución continúa siendo fundamental para el mantenimiento de la competitividad y la capacidad productiva del campo onubense.