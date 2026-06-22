La ciencia se moviliza contra la seca de la encina en Huelva

La Diputación de Huelva y la Universidad de Huelva han unido esfuerzos para combatir uno de los mayores problemas ambientales que amenazan actualmente a la provincia: la seca de la encina. Ambas instituciones han presentado el proyecto “Huerto Ramírez como espacio de innovación para la sostenibilidad de los ecosistemas agroforestales y la población rural onubense”, una iniciativa que convertirá este enclave en un centro de referencia para la investigación aplicada y la búsqueda de soluciones frente al deterioro de la dehesa.

El proyecto, financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dentro de la convocatoria de proyectos innovadores para la transformación territorial y la lucha contra la despoblación, nace con un objetivo claro: que el conocimiento científico llegue al territorio y se traduzca en herramientas útiles para quienes trabajan cada día en la conservación de estos ecosistemas.

La presentación ha contado con la participación del presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, y del rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez, quienes han coincidido en la necesidad de reforzar la investigación para hacer frente a una amenaza que afecta a miles de hectáreas de dehesa en la provincia.

La seca de la encina constituye uno de los principales desafíos para el medio rural onubense. Este fenómeno provoca el debilitamiento progresivo y la muerte de los árboles, afectando directamente a un ecosistema fundamental para la economía, el medio ambiente y la identidad de numerosas localidades de la Sierra y el Andévalo.

Durante su intervención, Toscano destacó que la investigación debe servir para ofrecer respuestas prácticas a quienes gestionan las explotaciones ganaderas y forestales. “Todo ese conocimiento tiene que ser útil y llegar a quienes trabajan cada día sobre el terreno. Queremos ser parte de la solución”, señaló.

Por su parte, el rector de la Universidad de Huelva subrayó la importancia de la colaboración institucional para afrontar problemas complejos que afectan al territorio. Rodríguez recordó que la dehesa no solo tiene un enorme valor ecológico, sino también económico, social y cultural para numerosos municipios de la provincia.

Los trabajos ya se encuentran en marcha y cuentan con la participación de investigadores de diferentes disciplinas, junto a técnicos y profesionales vinculados al propio Huerto Ramírez. El proyecto abordará el problema desde distintas perspectivas para avanzar en soluciones eficaces y aplicables.

Entre las líneas de investigación previstas figuran el análisis del estado de las dehesas, el estudio de los suelos, la utilización de nuevas tecnologías para el seguimiento del arbolado y el desarrollo de medidas destinadas a mejorar la resistencia de las encinas frente a enfermedades y condiciones climáticas cada vez más adversas.

Uno de los aspectos más destacados de la iniciativa será precisamente la transferencia de resultados al territorio. El objetivo es que propietarios, gestores forestales, ganaderos y administraciones puedan beneficiarse directamente de los avances obtenidos y disponer de nuevas herramientas para la toma de decisiones.

La puesta en marcha de este proyecto refuerza el papel del Huerto Ramírez como espacio de innovación y conocimiento al servicio del medio rural onubense, en una apuesta por la investigación aplicada como vía para garantizar el futuro de uno de los ecosistemas más valiosos y representativos de la provincia.

La lucha contra la seca de la encina se ha convertido en una prioridad para numerosas administraciones y entidades científicas. Con esta nueva colaboración entre Diputación y Universidad, Huelva da un paso más para intentar frenar una amenaza que pone en riesgo no solo miles de árboles, sino también buena parte del patrimonio natural, económico y cultural ligado a la dehesa.