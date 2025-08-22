Casting en Cumbres Mayores para una película que se rodará en Higuera de la Sierra

El próximo lunes 25 de agosto, Cumbres Mayores acogerá un casting para la selección de actores y actrices que participarán en una película cuyo rodaje tendrá lugar en Higuera de la Sierra. La cita será en el Salón Las Tinajas, de 19:00 a 21:30 horas, y está abierta a todas las personas interesadas, sin que sea necesario contar con experiencia previa.

La convocatoria busca perfiles muy concretos: mujeres de entre 50 y 75 años, hombres de 40 a 55 años y hombres mayores de 70 años. Desde la organización destacan que se trata de una oportunidad única para formar parte de un proyecto cinematográfico que se desarrollará en la provincia de Huelva.

Quienes deseen participar pueden obtener más información o confirmar asistencia contactando en el número 645 310 995.

Este casting supone además una ocasión para acercar el cine a la Sierra de Huelva, ofreciendo a la ciudadanía la posibilidad de vivir de primera mano la experiencia de un rodaje profesional.