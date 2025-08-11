Beas presenta el cartel de las Fiestas de San Bartolomé 2025, nombra al pregonero y muestra el nuevo paso del Patrón

Beas vivió este domingo una jornada especial con motivo de la presentación de varios elementos clave para las próximas fiestas en honor a San Bartolomé. Tras la celebración de la Santa Misa, se descubrió el cartel anunciador de 2025, obra del artista local Ángel Cruz Mora. La pieza, realizada en diseño gráfico digital, simula trazos pictóricos y está dominada por la luz blanca agosteña, con la figura de San Bartolomé elevada por el fervor festivo actual. En el centro de la composición destacan reses sueltas, elemento característico de las celebraciones.

En el mismo acto, la Asociación Piadosa San Bartolomé entregó a Francisco Luis Borrero las tapas del pregón, quedando así proclamado como pregonero oficial de 2025, responsable de exaltar las fiestas en su tradicional intervención.

La cita sirvió también para dar a conocer el nuevo paso de San Bartolomé, diseñado por José María Carrasco y elaborado en un taller de orfebrería, que permanecerá expuesto en la iglesia para su contemplación. Aunque aún no está completado, será utilizado en los cultos religiosos y se muestra con el objetivo de que devotos y colaboradores puedan seguir de cerca su evolución.

La Asociación Piadosa San Bartolomé agradeció la colaboración de todos los que han hecho posible este acto, que marca el inicio del camino hacia las próximas fiestas patronales.