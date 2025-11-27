El Ayuntamiento de Lepe incorpora el libro expresivo “Páginas Violetas” a la Biblioteca Municipal

El Ayuntamiento de Lepe ha incorporado a su Biblioteca Municipal el libro expresivo “Páginas Violetas”, una iniciativa enmarcada en la campaña del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El volumen ha sido colocado junto a la sección especializada en igualdad de género, denominada Viblioletas: espacio de lectura feminista, donde se reúnen obras y recursos destinados a promover la sensibilización y el aprendizaje en torno a los derechos de las mujeres.

“Páginas Violetas” nace con el objetivo de convertirse en un espacio abierto de participación en el que la ciudadanía pueda compartir reflexiones, pensamientos y experiencias personales relacionadas con la igualdad. El libro permanecerá de forma permanente en la biblioteca, disponible para que cualquier persona pueda contribuir libremente.

La actividad se ha desarrollado en colaboración con Cruz Roja. La teniente de alcalde de Servicios Sociales, Carolina Reyes, junto con las concejalas Manuela Santana y Elena Vélez, han sido de las primeras en dejar su firma y mensaje en sus páginas, acompañadas por Bella Eva Prieto, presidenta de la Asamblea Local de Cruz Roja en Lepe.

Con esta acción, el Ayuntamiento refuerza su compromiso con la sensibilización social y la promoción de espacios participativos que impulsen la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.