Ayamonte celebra la IX Feria de Emprendimiento Juvenil con dos días de actividades formativas y de innovación

jueves. 27.11.2025
Redacción
27/11/25 - 10:46

Ayamonte acoge hoy y mañana la IX Feria de Emprendimiento Juvenil, un evento dirigido a jóvenes estudiantes de Formación Profesional y a participantes del programa ‘Primera Experiencia Profesional destinada a las Administraciones Públicas’. La cita reúne durante dos jornadas un completo programa de conferencias, talleres y actividades diseñadas para fomentar el intercambio de ideas, la creatividad y el aprendizaje en materias tecnológicas, turísticas y empresariales.

La feria se consolida como un espacio de encuentro para jóvenes que buscan iniciarse en el mundo del emprendimiento o reforzar sus competencias profesionales. A lo largo de estas sesiones, los asistentes podrán participar en dinámicas prácticas, charlas inspiradoras y propuestas orientadas a potenciar nuevas habilidades y descubrir oportunidades para el desarrollo de proyectos propios.

El objetivo principal de esta iniciativa es seguir construyendo una ciudad que favorezca el emprendimiento juvenil y diverso, proporcionando a los jóvenes herramientas que les permitan afrontar los retos del mercado laboral actual y potenciar su capacidad de innovación.

La IX Feria de Emprendimiento Juvenil se ha convertido en una referencia local para impulsar el talento emergente y fortalecer el tejido productivo del municipio desde la base formativa.