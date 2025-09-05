Ayamonte se viste de gala para honrar a su patrona, la Virgen de las Angustias

La localidad fronteriza de Ayamonte vive desde este viernes, 5 de septiembre, sus Fiestas Patronales en honor a la Virgen de las Angustias, una cita marcada en rojo para ayamontinos y visitantes que se prolongará hasta el próximo martes 9. Con un cartel repleto de actuaciones, actividades religiosas y ambiente popular, la celebración rinde homenaje a la patrona y alcaldesa perpetua del municipio.

El pistoletazo de salida se dará esta tarde con el recibimiento institucional a las autoridades portuguesas, seguido del encendido del alumbrado en el recinto ferial, pasacalles y la primera verbena popular con la Orquesta Colores. Además, la zona joven abrirá con música de DJs.

El fin de semana concentrará gran parte del ambiente. El sábado 6 será el turno del concierto de Sergio Contreras, mientras que el domingo 7 se celebrará la tradicional ofrenda floral a la Virgen, antes de la actuación de Laura Gallego.

El día grande llegará el lunes 8 de septiembre, festividad de la Virgen de las Angustias, con la función principal a mediodía y la esperada procesión solemne a las 21:00 horas, que recorrerá las calles ayamontinas antes del espectáculo de fuegos artificiales en la Ribera.

Las fiestas concluirán el martes 9, Día del Mayor, con las actuaciones de ‘El Chicha’ y Juan Santamaría, descuentos en las atracciones para los más pequeños y la traca final a medianoche.

El recinto ferial presenta este año varias novedades, como una gran carpa juvenil en la zona de skate y el asfaltado de accesos, mejorando la comodidad y seguridad de los asistentes.

La programación combina así el fervor religioso con el ambiente festivo, convirtiendo a las Fiestas de las Angustias en uno de los grandes referentes del calendario festivo de la provincia de Huelva.