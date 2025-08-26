Almonte pone en marcha un plan de asfaltado con 400.000 euros de inversión

El Ayuntamiento de Almonte ha iniciado un plan de asfaltado que supondrá una inversión de 400.000 euros y que contempla la renovación del firme en más de una decena de calles del municipio. El alcalde, Francisco Bella, acompañado por varios concejales del equipo de gobierno, visitó el arranque de las obras en la carretera próxima a la antigua cementera, una de las principales entradas al casco urbano.

Las actuaciones, que cuentan con un plazo de ejecución estimado de 40 días, afectarán a vías como Rodrigo de Triana, Santa Isabel, Juan Ramón Jiménez, Grupo Nuestra Señora del Rocío, Infante Don Carlos, Los Almonteños, Madrugada del Lunes, Alfonso XIII, Mundo Nuevo, Los Carrizos y Camino de la Cementera.

Bella destacó que este plan es posible gracias al trabajo económico desarrollado en la primera parte de la legislatura. “Durante la última década apenas se ha realizado mantenimiento en la red viaria, y hoy podemos responder a una necesidad que los vecinos venían reclamando. Esta partida será muy provechosa para el conjunto de la ciudadanía”, señaló.

El primer edil subrayó también que la iniciativa busca mejorar la accesibilidad y la seguridad vial en la localidad, pidiendo disculpas por las posibles molestias que puedan ocasionar los trabajos. “Mejorar nuestras calles es hacer de Almonte un lugar más habitable y más agradable”, afirmó.

Este plan se ejecutará con medios propios del Ayuntamiento y constituye la primera fase de un proyecto global de mejora del asfaltado y acerados que alcanzará los 1,5 millones de euros de inversión. “Estas actuaciones son un buen ejemplo de para qué sirven los recursos públicos. Lo que entre todos aportamos se traduce en mejoras concretas que benefician directamente a nuestros vecinos”, concluyó Bella.