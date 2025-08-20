Almonte y la Diócesis de Huelva impulsan una Casa de Espiritualidad y Peregrinación en El Rocío

El Ayuntamiento de Almonte y la Diócesis de Huelva han alcanzado un acuerdo histórico para la creación de una Casa de Espiritualidad y Peregrinación en El Rocío. La firma se llevó a cabo en el marco del Rocío Chico 2025, tras la procesión eucarística, y contó con la presencia del alcalde de Almonte, Francisco Bella, el obispo de Huelva, Santiago Gómez, y el presidente de la Hermandad Matriz, Santiago Padilla.

El futuro centro, que estará gestionado por la Diócesis, se concibe como un espacio abierto todo el año para la oración, la formación y la acogida de peregrinos, reforzando la identidad espiritual y cultural del Rocío. Además, el proyecto tiene una vertiente social y económica, ya que contribuirá a la generación de empleo y al desarrollo sostenible del municipio.

«Este proyecto marcará un antes y un después en la historia de El Rocío», señaló el alcalde Francisco Bella, mientras que el obispo Santiago Gómez subrayó que la nueva Casa de Espiritualidad ofrecerá a hermandades, grupos y peregrinos «un ámbito de encuentro que ayude a vivir con mayor hondura cristiana la devoción a la Virgen».