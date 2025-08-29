Almonte da el primer paso para ampliar y modernizar su centro de salud

Almonte afrontará en 2026 la remodelación y ampliación de su centro de salud, una actuación de envergadura que busca dar respuesta al crecimiento poblacional y a la alta demanda asistencial que soporta la localidad, especialmente en épocas de gran afluencia.

El alcalde de Almonte, Francisco Bella, acompañado por la concejala de Urbanismo, María Victoria Cáceres, y el concejal de Salud, Tomás Ruiz, mantuvo recientemente en Huelva una reunión con la delegada territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Manuela Caro. En el encuentro se abordaron los primeros pasos de un proyecto que permitirá modernizar las instalaciones, mejorar las condiciones estructurales del centro y adecuarlo a las necesidades actuales y futuras de los vecinos.

Desde el Consistorio se ha trasladado la voluntad de colaborar activamente con la administración autonómica para facilitar los trámites y agilizar los plazos de ejecución. El regidor almonteño subrayó la importancia de reforzar los servicios sanitarios públicos y garantizar unas mejores condiciones tanto para los usuarios como para los profesionales que trabajan en el centro de salud.

El Ayuntamiento ha destacado la buena sintonía mostrada por la Junta de Andalucía y confía en que la coordinación entre ambas instituciones permita sacar adelante una actuación considerada prioritaria para el bienestar de la población almonteña.