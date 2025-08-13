Almonte compite por la Bandera Verde de Ecovidrio este verano
Más de 225 establecimientos hosteleros se suman al movimiento que premia la gestión sostenible de residuos de vidrio en municipios costeros.
El Ayuntamiento de Almonte y más de 225 locales de hostelería participan este verano en la sexta edición del #MovimientoBanderasVerdes de Ecovidrio, que premia la gestión sostenible de residuos de vidrio en municipios costeros.
La localidad andaluza se enfrenta a otras 50 poblaciones de la región con el objetivo de conseguir o renovar la “Bandera Verde de la Sostenibilidad”. Además, Ecovidrio reconocerá a los tres establecimientos hosteleros más comprometidos con el reciclaje y la sostenibilidad.
Durante el verano, Ecovidrio instalará 300 nuevos contenedores y ofrecerá formación ambiental a los hosteleros, mientras los municipios participantes promueven la separación selectiva de envases. La pasada edición logró recoger más de 62.800 toneladas de vidrio, evitando 36.000 toneladas de CO₂ y ahorrando casi 6 millones de euros en energía.
Con esta iniciativa, Almonte refuerza su compromiso con la economía circular y la sostenibilidad en plena temporada turística.