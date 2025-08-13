Almonte compite por la Bandera Verde de Ecovidrio este verano

El Ayuntamiento de Almonte y más de 225 locales de hostelería participan este verano en la sexta edición del #MovimientoBanderasVerdes de Ecovidrio, que premia la gestión sostenible de residuos de vidrio en municipios costeros.

La localidad andaluza se enfrenta a otras 50 poblaciones de la región con el objetivo de conseguir o renovar la “Bandera Verde de la Sostenibilidad”. Además, Ecovidrio reconocerá a los tres establecimientos hosteleros más comprometidos con el reciclaje y la sostenibilidad.

Durante el verano, Ecovidrio instalará 300 nuevos contenedores y ofrecerá formación ambiental a los hosteleros, mientras los municipios participantes promueven la separación selectiva de envases. La pasada edición logró recoger más de 62.800 toneladas de vidrio, evitando 36.000 toneladas de CO₂ y ahorrando casi 6 millones de euros en energía.

Con esta iniciativa, Almonte refuerza su compromiso con la economía circular y la sostenibilidad en plena temporada turística.