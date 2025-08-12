Almonte activa un amplio dispositivo de tráfico y seguridad para el Rocío Chico 2025

El Ayuntamiento de Almonte ha anunciado un conjunto de medidas especiales de tráfico y seguridad con motivo del Rocío Chico 2025, que se desarrollará del 15 al 19 de agosto en la aldea almonteña. El dispositivo busca facilitar la movilidad, reforzar la atención sanitaria y preservar la esencia de una efeméride que congrega cada año a miles de personas.

El plan entrará en vigor el viernes 15 de agosto a las 15:00 horas y se prolongará hasta las 15:00 horas del martes 19. Durante ese tiempo estará prohibido el estacionamiento en todo El Rocío, incluidos callejones de servicio, caminos de circunvalación, alrededores del Puente del Rey, R30 y R40. También se restringirá la circulación en el entorno del Santuario, calle Moguer, Camaristas, El Real, Plaza del Acebuchal y el Paseo Marismeño.

El día 19, desde las 15:00 horas, se cortará la calle Muñoz y Pabón para facilitar la salida de vehículos. Además, el Ayuntamiento habilitará bolsas de aparcamiento en las calles Romero, Santaolalla, Boca del Lobo y junto a la gasolinera. Las personas con movilidad reducida dispondrán de una bolsa rotativa junto al Paseo Marismeño y acceso a otros aparcamientos.

Las paradas de autobuses, incluida la de la empresa DAMAS, se trasladarán junto a la Jefatura de la Policía Local. Los autobuses discrecionales solo podrán cargar y descargar pasajeros en la Avenida de la Canaliega y estacionar en el aparcamiento P2.

Para garantizar el acceso rápido de los servicios de emergencia se han designado varias vías de evacuación, donde quedará prohibido estacionar, como la calle Muñoz y Pabón, el callejón de Bellavista, la delantera del Centro de Salud, el primer tramo de la calle Sanlúcar, la Avenida de la Canaliega y el camino de Los Llanos, entre otras.

En el ámbito sanitario, el consultorio de El Rocío permanecerá abierto 24 horas desde el 15 hasta el 19 de agosto, reforzado para atender cualquier incidencia. Ante urgencias, el Ayuntamiento recuerda que la llamada al 112 activa de forma coordinada todos los servicios de seguridad y asistencia.

En materia de orden público y preservación de la tradición, el bando municipal prohíbe la instalación de puestos sin licencia, los ruidos ajenos a los actos oficiales, el tránsito de équidos o carruajes sin matrícula o dispositivos luminosos, así como la circulación de menores a caballo o conduciendo carros sin supervisión adulta. También se veta el uso de móviles, alcohol o drogas mientras se realizan estas actividades, así como ir al trote o galope por la aldea.

El Rocío Chico conmemora el Voto de Acción de Gracias que el pueblo de Almonte realizó en 1813 por los sucesos vividos en 1810. La Hermandad Matriz y el Ayuntamiento, organizadores de los cultos y actos, apelan a la colaboración ciudadana para mantener la convivencia y el respeto por esta tradición profundamente arraigada.