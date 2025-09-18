Aljaraque se prepara para recibir a miles de visitantes en su XIII Mercado Medieval

El municipio de Aljaraque ultima los preparativos para la celebración de su XIII Mercado Medieval, una cita que marca la despedida del verano y que se desarrollará a lo largo de todo este fin de semana. El alcalde, Adrián Cano, junto a miembros del equipo de gobierno, ha supervisado las labores de montaje en las calles céntricas, destacando la implicación de distintas concejalías y de la organización para garantizar el éxito del evento.

Se espera superar los veinte mil visitantes que cada año disfrutan de este viaje en el tiempo. Cerca de cien puestos se instalarán en un recinto donde se combinarán actividades de ocio, artesanía y gastronomía, mientras que los vecinos colaborarán ataviados con trajes de época para recrear un auténtico ambiente medieval.

El Mercado Medieval incluirá espectáculos de fuego, talleres, atracciones infantiles, juegos, un gran campamento medieval, actuaciones circenses, bailes, cuentacuentos y combates medievales, ofreciendo una programación pensada para pequeños y mayores.

El concejal de Tradiciones y Fiestas, Juan Antonio Ramos, ha señalado que la apertura oficial contará con un pasacalles protagonizado por camellos, burritos, caballos y grupos de teatro, un acto que se ha convertido en uno de los momentos más esperados del mercado.

La celebración consolida a Aljaraque como un referente turístico y cultural en la provincia durante el final del verano, atrayendo tanto a visitantes de la comarca como a turistas de otras regiones, y reforzando la promoción del patrimonio local a través de la recreación histórica.