Abre al público la nueva pasarela del Parador de Moguer

La nueva pasarela peatonal de madera del Parador de Moguer ya está abierta al público. La infraestructura, de aproximadamente 1.800 metros de longitud, une la Playa del Parador con el Arroyo de las Huesas y ofrece un recorrido integrado en el entorno natural de pinares, dunas y médanos característicos del litoral moguereño.

La inauguración ha contado con la presencia del alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar; la delegada territorial de Turismo de la Junta de Andalucía, Teresa Herrera; y el presidente de la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, Paco Pérez, quienes han destacado la colaboración entre administraciones para hacer posible una actuación que mejora tanto la accesibilidad como la oferta turística del municipio.

El nuevo recorrido transcurre al pie de los médanos y atraviesa uno de los espacios naturales más singulares de la costa onubense, facilitando el acceso a la Playa del Parador, un enclave que mantiene un año más los distintivos de Bandera Azul, la Q de Calidad Turística y la S de Sostenibilidad, reconocimientos que avalan la calidad ambiental y los servicios que ofrece este arenal.

La actuación ha supuesto una inversión cercana a los 500.000 euros y forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Litoral Condado de Huelva, financiado con fondos europeos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y coordinado por la Junta de Andalucía.

El proyecto ha sido desarrollado por la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva en colaboración con el Ayuntamiento de Moguer y persigue mejorar la movilidad peatonal, potenciar el turismo sostenible y favorecer la conservación del entorno natural, ofreciendo a vecinos y visitantes una nueva forma de disfrutar del litoral moguereño con un acceso más cómodo, seguro y respetuoso con el medio ambiente.