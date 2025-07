El PSOE de Rociana denuncia que Moreno Bonilla le roba la ambulancia al municipio mientras el alcalde del PP guarda silencio

El Grupo Municipal Socialista de Rociana del Condado ha denunciado públicamente la retirada de la ambulancia asignada al municipio por parte de la Junta de Andalucía, una decisión que deja sin este servicio esencial a más de 8.000 vecinos y vecinas. Según ha señalado el portavoz socialista, Rubén Picón, el vehículo sanitario ha sido trasladado a Bonares “sin justificación coherente y con el consentimiento silencioso del alcalde, Paco Pérez”.

Picón ha criticado con dureza al regidor del Partido Popular, acusándolo de “mentir durante la campaña electoral al prometer un servicio de urgencias médicas 24 horas que no solo no se ha cumplido, sino que ha derivado en un grave retroceso”. Según el portavoz del PSOE, Rociana ha pasado de tener atención médica de 15:00 a 20:00 horas y ambulancia, a no contar con ninguno de estos recursos.

“La delegada de Salud en Huelva ha argumentado que la retirada se debe a la falta de una zona techada para aparcar la ambulancia, una excusa que evidencia la desidia del alcalde, que no ha hecho nada por solventarlo”, ha señalado Picón, subrayando que el Ayuntamiento “es directamente responsable de habilitar ese espacio, pero ha preferido mirar hacia otro lado”.

Ante esta situación, el PSOE ha anunciado que iniciará todas las acciones posibles para revertir la decisión. “No vamos a quedarnos callados ante este atropello. Vamos a pelear hasta el final para recuperar lo que es nuestro, porque hablamos de la salud de las personas, no de un asunto político menor”, ha afirmado Picón. Además, ha lamentado que “desde noviembre de 2024 seguimos esperando una cita con la delegada de Salud para abordar esta situación”.

El portavoz socialista ha enmarcado este conflicto dentro de lo que califica como un “deterioro generalizado y gravísimo de la sanidad pública andaluza bajo el Gobierno de Juanma Moreno”, acusando al Ejecutivo autonómico de haber hecho de los recortes “su seña de identidad”.

Finalmente, Rubén Picón ha lanzado un mensaje contundente: “Nos han robado la ambulancia, nos han mentido con las urgencias 24 horas y lo siguiente será cerrar servicios. ¿Dónde está el alcalde? ¿A quién defiende? Desde luego, no es a Rociana”.