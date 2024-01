El PSOE lamenta que el PP quiere seguir en Huelva su hoja de ruta de "desmantelar los servicios públicos"

La secretaria de Organización del PSOE de Huelva y diputada provincial, Rosa Tirador, ha lamentado este lunes que el PP «quiere continuar» en la provincia con «la hoja de ruta de desmantelar los servicios públicos».

En rueda de prensa, la socialista se ha referido al «cierre» del Centro de Servicios Sociales Comunitarios ubicado en Villalba del Alcor, que es competencia de la Diputación, y que presta servicio también a los municipios de La Palma del Condado, Manzanilla, Villarrasa, Escacena y Paterna del Campo.

En este sentido, la diputada socialista ha reprochado que el PP en la Junta «ha seguido un patrón: el no renovar los contratos ni cubrir las bajas de los profesionales sanitarios», pero le ha acusado de «seguir esa hoja de ruta en la Diputación».

Así, Tirador ha explicado que este centro «estaba formado por dos trabajadores administrativos los cuales en estos momentos no se encuentran trabajando», ya que uno de ellos «le cumplió el contrato en el mes de septiembre y no se le ha renovado» y la otra persona «está de baja por enfermedad hace más de una semana», por lo que «se ha tenido que cerrar el Centro».

Por otro lado, la socialista ha señalado que la institución provincial «tampoco cubre las bajas de los profesionales de los trabajadores sociales», en referencia al caso de la trabajadora de Villalba del Alcor que, «tiene que atender también a los ciudadanos de La Palma del Condado y de Villarrasa por no cubrir dichas bajas». Además, «tampoco ha cubierto la plaza de la coordinadora de Servicios Sociales del Condado», ya que esta persona «ha pedido traslado a Huelva y no han previsto que había que cubrirla con antelación» y ha señalado «las listas de esperas interminables que tienen que soportar los nuevos usuarios para que sean valorados y puedan ser atendidos».

«Por todo ello, nos encontramos un caos en los Servicios Sociales Comunitarios provinciales. Todo debido a la nefasta gestión que está llevando el PP en la Diputación. Creo que le viene bastante grande su gestión», ha enfatizado.

En otro orden de cosas, la secretaria de Organización del PSOE, Rosa Tirador, se ha preguntado que «hasta dónde va a llegar el Partido Popular con los recortes en la atención sanitaria» en la provincia, ya que «para poder coger una cita con el médico de cabecera hay que hacer cola desde la madrugada, ya que página de Clicsalud puede tardar de 15 a 20 días en proporcionar una cita o derivarte a atención telefónica».

«Esta es la apuesta que hace el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que en lugar de defender la sanidad pública está derivando recursos a la privada y así se refleja en los presupuestos de la Junta de Andalucía de 2024, ya que ha aumentado la partida de personal sanitario solo un 0,1% mientras que el personal sanitario de la privada llega a aumentar un 69%», ha agregado.

Al respecto, Tirador ha criticado que para «tapar esta mala gestión y los recortes en la sanidad pública», la Junta ha emitido un plan para «reducir esas listas de espera» pero «lo hace sin dotarlo de presupuesto» y «cuando Andalucía cuenta con un millón de personas que están en listas de espera y algunos de estas personas pues ya han sido citados para el año 2025».

Por todo ello, la socialista ha reprochado que la provincia es «la Cenicienta de la sanidad pública», para la Junta, ya que, «además de los recortes en la atención primaria, se han cerrado centros de urgencia como el de Rociana del Condado, el de Santa Bárbara, el de El Almendro, o el de El Rocío. Precisamente, sobre este último, la socialista ha puesto el ejemplo de «como este fin de semana el equipo de urgencia ha sido mínimo y ha sido un auténtico desastre debido a la gran afluencia de personas que había en la aldea por la celebración de la Candelaria».

«En definitiva, no aportan los recursos que tienen que aportar, de ahí el deterioro de nuestra sanidad pública. Es inadmisible que la Junta siga burlándose de la ciudadanía como lo está haciendo, ya que la sanidad pública es un derecho que tenemos todos los ciudadanos recogido en la Constitución. Con la sanidad no se juega y no es un negocio como está tratando de hacer Juanma Moreno», ha abundado.

Asimismo, ha lamentado que la provincia, «sea la que peor asistencia sanitaria tenga en toda España», ya que «hay 83.000 onubenses en listas de espera, el 19% de la población de Huelva», es decir que «dos de cada diez ciudadanos de la provincia de Huelva están desatendidos por el Sistema Sanitario Público de Andalucía».