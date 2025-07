El PSOE acusa a la Junta de abandonar el proyecto original del Museo Arqueológico en el Banco de España

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Huelva ha exigido a la Junta de Andalucía la recuperación inmediata del proyecto original para convertir el edificio del Banco de España en el Museo Arqueológico de la ciudad. El portavoz socialista, Francisco Baluffo, ha denunciado públicamente que "tras años de promesas incumplidas, Huelva sigue sin un verdadero museo que haga justicia a su legado arqueológico", mientras que el emblemático edificio permanece paralizado.

Baluffo ha recordado que la propuesta inicial fue consensuada por todos los grupos políticos en 2018, incluida la entonces portavoz del Partido Popular, Pilar Miranda, quien, según el socialista, “participó en movilizaciones junto a la Asociación Amigos del Museo, se fotografió en la puerta del edificio apoyando la causa y recogió firmas para exigir ese uso cultural. No solo lo apoyó, fue una de sus principales abanderadas”.

Sin embargo, con el cambio de gobierno en la Junta, “ese compromiso se ha desvanecido”, ha criticado Baluffo, quien considera que “no se trata de un debate técnico, sino de un problema de voluntad política”. “Hoy la derecha ha borrado del mapa un proyecto ambicioso y perfectamente viable que fue avalado por todos los grupos políticos”, ha insistido.

El socialista ha calificado como “excusa” los argumentos técnicos ofrecidos por la Junta para rechazar el uso del Banco de España como sede del Arqueológico. “Dicen que el edificio se queda pequeño, pero el actual Museo de Huelva es aún más limitado, con piezas arqueológicas almacenadas en sótanos y naves industriales por falta de espacio. El Banco de España tiene más de 2.500 metros cuadrados y todas las condiciones para acoger un verdadero museo”, ha afirmado.

Baluffo ha denunciado también el papel de la actual alcaldesa: “Debe dejar de actuar como portavoz de la Junta y empezar a comportarse como alcaldesa de Huelva. No se puede estar con Huelva cuando se está en la oposición y contra Huelva cuando se gobierna. Hoy Miranda calla, consiente y se pliega a los dictados de Moreno Bonilla”.

El portavoz ha concluido subrayando que “lo que está en juego no es solo el uso de un edificio, es la dignidad de una ciudad milenaria, que no va a aceptar más desprecios ni más abandonos”. Por ello, ha instado a reactivar el proyecto original, con la participación de asociaciones y colectivos culturales, y ha advertido de que su grupo no permitirá que “intereses partidistas o la desidia” priven a Huelva de su mayor proyecto cultural en décadas.