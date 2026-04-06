El PP de Huelva defiende la estabilidad en Andalucía y anuncia una campaña “cercana” de cara al 17M

El Partido Popular de Huelva ha subrayado la importancia de mantener la estabilidad en Andalucía de cara a las próximas elecciones autonómicas del 17 de mayo, insistiendo en que “no se puede permitir dar un paso atrás” en las políticas desarrolladas en los últimos años.

Así lo ha manifestado el presidente del PP en la provincia, Manuel Andrés González, quien ha defendido que el actual Gobierno andaluz representa “la cara opuesta” a la situación del Ejecutivo central, destacando la estabilidad y las inversiones como ejes clave para el desarrollo de Huelva.

Durante la presentación de la campaña, en la que ha estado acompañado por la secretaria general del partido en la provincia, Berta Centeno, González ha avanzado que los populares llevarán a cabo una estrategia “de cercanía”, recorriendo los 80 municipios onubenses. “Vamos a estar pueblo a pueblo, barrio a barrio, calle a calle y persona a persona”, ha señalado.

El dirigente popular ha incidido en la necesidad de consolidar los avances logrados en Andalucía durante las dos últimas legislaturas, defendiendo la gestión del Ejecutivo autonómico como ejemplo de eficacia y transparencia.

Por su parte, Berta Centeno será la encargada de dirigir la campaña del PP en la provincia, en una cita electoral que los populares consideran clave para mantener el rumbo político actual.

Desde el PP de Huelva han asegurado que afrontan este proceso “con humildad, cercanía y compromiso”, reiterando su intención de seguir defendiendo los intereses de la provincia y reforzar la confianza de los ciudadanos en su proyecto político.