El PP de Huelva conmemora el 25N en Trigueros y reivindica la unidad social para erradicar la violencia de género

El Partido Popular de Huelva celebró este lunes un acto con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, que tuvo lugar en Trigueros y contó con la participación de Loles López, coordinadora de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del PP-A. La jornada se inició con la lectura del manifiesto, realizada por la secretaria general del PP de Huelva, Berta Centeno, en los jardines de la Plaza del Carmen, donde se rindió homenaje a las víctimas de este año mediante la colocación de un clavel blanco por cada una de ellas.

Durante su intervención, López expresó una “condena absoluta y sin matices” a todas las formas de violencia que sufren las mujeres, y subrayó que este problema debe abordarse “como un desafío de toda la sociedad”. Defendió que la unidad es esencial para combatir la violencia de género y avanzar hacia una sociedad más segura y libre para las mujeres.

Los populares destacaron también las medidas impulsadas por el Gobierno andaluz para reforzar los recursos y la atención a las víctimas en distintos ámbitos. No obstante, insistieron en que para garantizar una protección plena es fundamental que todos los sistemas del Estado funcionen “con total precisión”.

El manifiesto concluyó señalando que la lucha contra la violencia machista solo se ganará con la implicación de toda la sociedad. “Se gana desde las familias, las escuelas, los medios, las entidades sociales y cada persona que rechaza cualquier forma de violencia y apoya a las víctimas”, recogía el texto.