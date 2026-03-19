El PP exige reactivar el tren de pasajeros Huelva-Zafra y denuncia el aislamiento de la Sierra

La diputada nacional del Partido Popular por Huelva, Bella Verano, ha reclamado al Gobierno de España la reactivación inmediata del servicio de pasajeros en la línea ferroviaria Huelva-Zafra, denunciando que la Sierra onubense se encuentra “completamente aislada”.

Durante una comparecencia en la comarca, acompañada por representantes municipales, Verano ha lamentado que, pese a la importante inversión realizada en esta infraestructura, el tren solo esté operando actualmente para transporte de mercancías, sin fecha prevista para el regreso del servicio de viajeros.

La diputada ha recordado que la línea fue reabierta en septiembre de 2025 tras años de obras y una inversión superior a 240 millones de euros, aunque el servicio quedó interrumpido el pasado 4 de febrero a causa de un temporal. Desde entonces, la circulación se ha restablecido parcialmente, pero sin incluir a los pasajeros.

Verano ha cuestionado esta situación, señalando que “no parece un problema técnico, sino de prioridad política”, y ha advertido del impacto que ya está teniendo en la economía y en la vida diaria de la comarca.

En este sentido, ha subrayado que la falta de conexiones está afectando a estudiantes, empresas y al sector turístico, frenando oportunidades que habían comenzado a generarse tras la reapertura de la línea.

Asimismo, ha criticado las alternativas planteadas por el Gobierno, como el refuerzo del transporte por autobús, al considerar que no están dando una respuesta eficaz a las necesidades de la población.

La diputada también ha puesto el foco en el estado de la carretera N-435, cuyo desdoble sigue pendiente, lo que, a su juicio, agrava el aislamiento de la zona.

Por último, Verano ha asegurado que el Partido Popular continuará impulsando iniciativas parlamentarias para exigir explicaciones y reclamar la reactivación del servicio de pasajeros, insistiendo en que “la Sierra de Huelva no puede seguir esperando”.