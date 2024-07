Loles López pide al Gobierno más recursos para ofrecer a los menores migrantes “los derechos y el futuro que merecen”

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha vuelto a reclamar al Gobierno de España “más recursos y financiación” para ofrecer a los 454 menores migrantes que han llegado a Andalucía en los últimos meses baja la apariencia de mayoría de edad “los derechos y el futuro que se merecen”. López ha hecho estas declaraciones tras su visita esta mañana a un centro específico de menores migrantes no acompañados en Huelva, donde el 58% de las plazas están ocupadas por niños y niñas que han llegado camuflados como personas adultas y que, por tanto, no cuentan con financiación estatal.

La responsable andaluza ha abogado por dejar de utilizar a las niñas y niños migrantes como “campaña política de unos y a otros”. “Ya está bien de los discursos extremistas que no se adaptan a la realidad. Ya está bien de la situación que estamos viviendo por parte del Gobierno de España que no está poniendo los recursos necesarios para la atención de estos menores”.

López ha insistido en que Andalucía es una “tierra solidaria, una tierra que se ha hecho grande por el trabajo de los andaluces y andaluzas, pero también de las personas migrantes”.

A este respecto, ha recordado que Andalucía ha aceptado la acogida de otros 30 menores migrantes no acompañados procedentes de Ceuta fruto del reparto acordado en la Conferencia Sectorial de Tenerife para darles “los derechos y el futuro que se merecen”. “Esto va de humanidad y de personas, no de números. Va de historias de vida, no de reproches políticos”, ha asegurado, al tiempo que ha afirmado que en “Andalucía además de solidarios, somos humanitarios”.

Menores camuflados

Asimismo, la consejera ha remarcado que Andalucía quiere atender a estos menores, pero necesita recursos porque “por la puerta de atrás y sin financiación” el Gobierno ha enviado a Andalucía a 454 menores migrantes como adultos. Una situación a la que hay que sumar la llegada diaria de pateras a las costas andaluzas. No en vano, desde el lunes han alcanzado territorio andaluz 140 personas migrantes y, entre ellos, 19 menores que ya está atendiendo por la Consejería de Inclusión Social.

Sobre la repercusión que el envío de menores camuflados como adultos tiene en el sistema de acogida andaluz, la consejera ha puesto de ejemplo el centro específico de menores migrantes no acompañados de Huelva, que ha visitado esta mañana, y en el que hay 12 menores, siete de ellos forman parte de los 454 trasladados como adultos en los últimos meses; es decir, el 58% del total. “Queremos atenderlos, queremos que se queden en Huelva, queremos que tengan una oportunidad de vida, pero necesitamos recursos porque lo estamos financiando a pulmón”, ha señalado.

Asimismo, ha contado que ha podido conocer la historia de estos chicos que se encuentran en el centro de Huelva, por qué salieron de sus países, las situaciones tan dramáticas que han tenido que vivir hasta llegar a Andalucía. “Son verdaderos héroes y tienen muchas ganas de aprender”, ha dicho.

Por ello, López ha reclamado al Gobierno y a Vox que “dejen la brocha gorda” y ha pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que “ejerza sus competencias en política migratoria, declare la emergencia migratoria, busque el apoyo de la Unión Europea porque el reparto de menores migrantes no puede ser la única política ni tampoco la solución”. “Andalucía quiere seguir siendo un pueblo solidario, pero necesita recursos”, ha concluido.