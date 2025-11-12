La diputada del PSOE María Luisa Faneca exige a Europa más fondos y un capítulo propio para la pesca

La diputada nacional por el PSOE de Huelva y portavoz de Pesca en el Congreso, María Luisa Faneca, ha reclamado al Comisario Europeo de Pesca, Costas Kadis, un presupuesto suficiente y un capítulo específico para la Política Pesquera Común (PPC) en el próximo marco financiero 2028-2034.

Durante la Comisión Mixta para la Unión Europea, Faneca mostró el rechazo del Grupo Socialista al recorte “drástico” propuesto por Bruselas, que reduciría los fondos de 1.120 millones de euros a solo 421, lo que representa una disminución del 63% para España. “Se trata de una amenaza grave para el futuro del sector pesquero europeo y, especialmente, para nuestro país”, advirtió.

La diputada onubense defendió que el nuevo presupuesto debe permitir afrontar retos como el relevo generacional, la modernización de la flota, la diversificación de la acuicultura, la pesca artesanal o la adaptación al cambio climático. Asimismo, criticó que el nuevo marco “no contemple ayudas para los pescadores en situaciones de crisis o fenómenos climáticos adversos”, poniendo como ejemplo el impacto de las algas invasoras asiáticas en la costa de Cádiz.

Faneca subrayó la necesidad de avanzar en soberanía alimentaria reduciendo la dependencia del exterior, simplificar la Política Pesquera Común y reforzar los acuerdos con terceros países. También pidió una revisión científica de los Ecosistemas Marinos Vulnerables, que afectan en Huelva a las embarcaciones de arrastre del Golfo de Cádiz.

Por último, defendió la adopción de TAC y cuotas plurianuales para acabar con la incertidumbre anual del sector y reclamó modificar el reglamento del Mediterráneo para aumentar los días de pesca. “Desde el Grupo Socialista esperamos respuestas firmes en defensa de la pesca y la acuicultura en España”, concluyó.