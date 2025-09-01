Los últimos coletazos del verano

➡️ Hace unos días he tenido la oportunidad de compartir mesa y mantel con el jefe de prensa a nivel nacional de Hyundai, Santiago de la Rocha, y con Marta Villagra, gerente de Syrluz concesionaria en Huelva de la marca coreana donde hemos comentado los nuevos modelos que van a aparecer en el mercado en breve fechas, y que desde luego daremos buena información en Diario de Huelva.

Santi baja todos los años a pasar unos días a Matalascañas, aunque él está enamorado de El Portil y El Rompido, comentando que es un lujazo vivir en esta zona del litoral onubense, aprovechando, cada vez que puede, acercarse por algunos de los campos de golf de la zona para desintoxicarse del estrés de la capital de España. Por su parte, Marta contaba lo bien que le están yendo las ventas, fruto de la magnífica relación calidad/precio que tienen todos los vehículos de la gama Hyundai.

Por otra parte, decir que todos quedamos encantados con las sugerencias culinarias que nos hizo Felipe, jefe de mesa del restaurante Fango, en El Rompido. Sin lugar a dudas, un ratito de lo más entrañable, donde con Santi recordamos las presentaciones de nuevos modelos de hace un par de décadas, que eran una maravilla. Por cierto, llevar más de 30 años en Hyundai es señal que lo estás haciendo fenomenal.

Miguel Ángel Sáenz Mejías

➡️ Miguel Angel Sáenz es de esas personas entrañables que te puedes encontrar en la vida. Hace 50 años que llegó a Huelva desde Constantina, y aquí ha hecho su vida y está encantado.

Hace unos días coincidí con él en el bar Suizo Chico de nuestra capital, y me enseñaba una serie de dibujos taurinos que ha realizado, que son una auténtica maravilla. De igual manera, me contaba que está escribiendo un libro sobre su padre, que fuera alcalde de Constantina en los años 60/70, aparte de no dejar de lado su vena poético, y como no podía ser de otra manera, le pregunté por cómo llevaba su ganadería equina, que tantas satisfacciones le está dando, pues sus caballos alcanzan puestos de privilegio en los certámenes donde participan.

En definitiva, que estuvimos poniéndonos al día de nuestras actividades.

Miguel Ángel, cuídate mucho.

Grupo de componentes del programa Taller de Radio

➡️ Este pasado fin de semana, hemos celebrado una reunión informal en el Restaurante Macha de Huelva en la que se puso en pie un proyecto que ya es una realidad llamado Taller de Radio, que se emite en Onda Cero Radio y que en este 2025 se llevará a cabo su tercera edición.

A este almuerzo han acudido el director de la emisora, Jaime Ortuño, el periodista Rafa López, que es el presentador de este espacio radiofónico, el técnico Iván Infante, los miembros del jurado, María Pulido, Pepe Ruciero y José Luis Camacho, aparte de César López Perea, que es quien realiza las preguntas que se hacen en el concurso.

En dicha reunión se ha debatido fundamentalmente los cambios a realizar en sus bases y novedades que incorporar.

En el almuerzo hemos recibido una grata noticia, y es que uno de los componentes del proyecto, Ivan Infante, comienza una nueva andadura profesional a nivel nacional en EuropaFm, algo que venía realizando de forma esporádica, pero que en esta ocasión en la temporada que arranca realizará de forma regular todos los fines de semana, sábados y domingos, de 16 a 18 horas, aunque con una connotación algo especial, y es que lo hará desde Huelva. Enhorabuena campeón, tu trabajo bien realizado durante años te están dando sus frutos.

Por otra parte, felicitamos a César López Perea, que acaba de poner en el mercado las ultimas canciones de lo que será en breve su álbum discográfico titulado "Lisboa", teniendo que destacar que las creaciones que ya han visto la luz pública han tenido, a través de redes sociales y plataformas, un poder de atención algo impresionante, no solo en España, sino también en Latinoamérica, y es que cuando las cosas se hacen bien el éxito está asegurado.

Como era de esperar, la sobremesa fue lo más divertido.

Juan Francisco Rodríguez

➡️ Juan Francisco Rodríguez me contaba el pasado viernes, lleno de orgullo y satisfacción, que su libro "366 Amaneceres" ha sido nominado a los Premios Círculo Rojo 2025, uno de los certámenes literarios más importantes de España.

El escritor ayamontino decía: "Para mí es un orgullo representar a Huelva en un evento nacional que pone en valor la literatura independiente"

"366 Amaneceres" es un libro escrito día a día, fruto de un proceso de cambio real que recoge 366 reflexiones sobre transformación personal y hábitos de vida.

De todas formas, ya he quedado con Juan Francisco para hacerle una entrevista y que nos hable con más detalles de su obra literaria, y que lógicamente publicaremos en esta misma sección.