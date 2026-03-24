El torneo "Costa de la Luz Champion Cup 2026" se presenta con récord de participación

El torneo "Costa de la Luz Champion Cup" acaba de presentar en su edición de 2026 como una de las grandes citas internacionales del fútbol base, reafirmando su esencia de “ofrecer una experiencia única a jugadores alevines de clubes de todo tipo de ciudades y países, como la auténtica Champions de los niños”.

Será la más ambiciosa de la historia del torneo, con más de 160 equipos y unos 2.700 jugadores y técnicos, lo que supone un crecimiento del 25% respecto a años anteriores. Durante la presentación se ha puesto en valor la evolución de la competición, que ha pasado de 40 equipos en sus inicios a convertirse en un referente internacional con la participación de clubes como Real Madrid, Paris Saint-Germain, Juventus o AC Milan.

El impacto económico previsto supera los 3,3 millones de euros y la afluencia estimada ronda las 14.000 personas, con una ocupación hotelera total en temporada baja, lo que refuerza su papel como motor económico y turístico para la provincia de Huelva. Durante el acto se ha destacado que el torneo supone una “invasión pacífica” que llenará los tres municipios que son sede y proyectará la imagen del territorio a todos los niveles.

Director del diario As recogiendo su reconocimiento

Más allá de las cifras, uno de los mensajes centrales de la gala ha sido el de destacar “el carácter formativo y la oportunidad que brinda a los chavales de disfrutar de unas experiencias y vivencias que no se olvidan”, pues no en vano la Champion Cup tiene por lema: “Compartir antes que competir”. José Félix Díaz, director del Diario AS, ha felicitado a los organizadores por haber conseguido un torneo “tan relevante, donde puede empezar a recorrer el camino de algunas de las estrellas del futuro”, si bien ha incidido en que “lo principal es divertirse y que la competición se desarrolle siempre desde el respeto, un valor que debe inculcarse tanto a los jugadores desde pequeños como a todo su entorno”.

Monchi padrino del torneo

En este mismo sentido, el padrino del torneo, Ramón Rodríguez Verdejo ‘Monchi’, director deportivo del Sevilla F.C. cuando llegó a ser considerado el mejor club del mundo, ha destacado que “el fútbol base es el origen de todo, pero no podemos perder de vista la formación integral de los menores, ya que el deporte es solo una parte de la vida, y es necesario educar también a las familias”, ha destacado el ex portero de Primera División, especialmente agudo al señalar que “los padres deben ser padres, no representantes” alertando de la presión creciente que existe en el fútbol formativo y en las etapas inferiores.

Juanda Romero y Ángel Acien

El acto oficial ha tenido lugar en el hotel Barceló Punta Umbría Resort y ha sido conducido por el periodista de Canal Sur TV, Ángel Acién, quien ha reunido en torno a un coloquio a destacadas figuras del deporte, representantes institucionales, patrocinadores y responsables de la organización, en una gala que ha combinado la emoción, los reconocimientos y la reflexión sobre el presente y futuro del fútbol base.

La organización ha puesto el acento en la experiencia global que ofrece el torneo, concebida para que todos los equipos vivan una auténtica “experiencia Champions”, independientemente de su nivel. El CEO del torneo, Rafael Pérez, ha explicado que “todos los participantes comparten las mismas condiciones en alojamiento, transporte e instalaciones”, mientras que el director de organización, Juan Pedro Benítez, ha destacado que el objetivo principal es el de que “todos los jugadores y jugadoras, independientemente de su origen y club, vivan una experiencia inolvidable en igualdad de oportunidades, en las mismas instalaciones y con las mismas comodidades que los profesionales”.

Tributo a David Cordón, estrella del deporte onubense

El momento más emotivo de la gala de presentación de la ‘CL7 Champion Cup’ ha sido el tributo al onubense David Cordón, fallecido en el accidente de tren de Adamuz y campeón de España de fútbol playa, subcampeón del mundo con la selección española y figura muy vinculada al torneo desde sus comienzos, con una trayectoria deportiva y humana que fue recordada con la presencia de su familia. La organización anunció que el trofeo al mejor jugador de cada categoría llevará su nombre, así como el balón oficial del torneo, destacando que “su legado permanecerá ligado al campeonato como símbolo de compromiso y pasión por el deporte”, han asegurado los impulsores de la cita.

Viuda de David Cordón e hijo y Juan Pedro Benítez

Este reconocimiento fue acogido con emoción por su viuda, Carmen Lancha, y su hijo, Lucas Cordón, quien agradecieron en nombre de toda la familia “esta mención tan especial, de la que David estaría muy contento”, al tiempo que quisieron recordar con gran afecto “a todo el equipo de compañeros jugadores de Huelva que le ayudaron en su carrera plagada de éxitos, desde la primera vez que quedaron campeones de España, cuando David Cordón fue elegido mejor jugador y máximo goleador del campeonato”.

El acto ha contado también con la participación de exfutbolistas como el pichichi de Primera y Segunda División, Salva Ballesta, también presidente de la asociación ‘Leyendas del Fútbol’, la del exjugador del Real Madrid y del último Recre de Primera División, Antonio Núñez, o la de legendarios de la primera etapa del Recreativo de Huelva en Primera Isabelo Ramírez o José Torres ‘Lapi’, quienes compartieron experiencias sobre el valor del esfuerzo, la constancia y la importancia de la formación en edades tempranas.

De igual forma, ha sido muy aplaudido el mensaje de vídeo enviado por la estrella onubense, Fermín López, animando a todos los participantes “a disfrutar del torneo y de su estancia en la provincia de Huelva”. El padre del jugador de Campofrío del F.C. Barcelona recogió un reconocimiento en nombre de la organización y recordó cómo fueron los comienzos en la etapa formativa de su hijo “en la que hubo muchos sacrificios, pero siempre se le dijo que los estudios y las obligaciones estaban antes que el deporte, y creemos que eso también le ha ayudado a conseguir los éxitos actuales”.

Gran apoyo institucional de la provincia

Desde el ámbito institucional, los representantes públicos coincidieron en destacar el impacto positivo del torneo en la provincia, tanto en términos económicos como de proyección exterior. Se ha puesto en valor en la edición de 2026 la incorporación de Huelva capital como sede y la mejora continua de las infraestructuras deportivas en los municipios, así como la capacidad del evento para atraer turismo familiar y deportivo.

Como representante de las sedes que acogen el evento ha asistido Adrián Cano, alcalde de Aljaraque, municipio donde nació la competición y que sigue siendo parte esencial de la misma, quien ha destacado que “el deporte es salud, convivencia y disciplina, y por eso lo apoyamos desde nuestras Escuelas Deportivas, al tiempo que es una magnífica oportunidad de mostrar Huelva al mundo”.

En esta misma línea, el diputado provincial de Deportes, Juan Daniel Romero, ha recordado la apuesta que la Diputación hace por promocionar el deporte en las diferentes comarcas y ha elogiado “la facultad que tiene el deporte de alejar a los chavales, desde pequeñitos, de otras opciones menos saludables”. Por su parte, la diputada provincial de Turismo, Ana Delgado, en representación del carácter social y económico del evento, ha valorado “la capacidad que tiene la CL7 Champion Cup de atraer a miles de familias en temporada baja y de poner el cartel de completo a la planta hotelera de Punta Umbría”.

José Carlos Hernández y Monchi

En este sentido, el alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández, ha destacado que la Champion Cup “es el torneo de la ilusión, y desde aquí ya estamos deseando acoger a todos los participantes en esta gran edición”. A su vez, el concejal de Deportes puntaumbrieño, Sebastián Pomares, ha añadido que esta competición “sigue ofreciendo la oportunidad de conocer nuestra gastronomía, nuestro entorno natural y, por supuesto, a nuestra gente, a tantísimas personas llegadas de diferentes países de Europa”.

Isabelo Ramírez, Pepe Lapi y María de la O

De igual manera, el Ayuntamiento de Huelva se ha sumado como tercera sede en esta edición de 2026 y su concejala de Deportes, María de la O Rubio, ha elogiado “el tesón de los organizadores por seguir creciendo cada año y conseguir que todo salga perfectamente, porque poder participar en un torneo de esta calidad es un lujo que se brinda a todos los clubes y una gran oportunidad para los pequeños futbolistas de la provincia y de la capital, que pueden enfrentarse contra grandes equipos de Europa”.

El acto ha concluido con la entrega de reconocimientos a instituciones, patrocinadores y participantes, así como con una foto de familia que reflejó la unión entre deporte, valores y territorio. La Costa de la Luz Champion Cup 2026 se consolidará como un evento global que trasciende lo deportivo para convertirse en una plataforma de formación, convivencia y desarrollo para la provincia de Huelva.