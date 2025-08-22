Ronda callejera por El Portil e Isla Cristina

➡️ Hace unos días he tenido la oportunidad de charlar un ratito, y por separado, con Alberto España, con quien estuve tomando una cervecita en el Bar Los Maestres, y con su esposa Rosa Reina y, miren por donde, los dos en cierto momento me han hablado de lo mismo, de su nieto Mauro España Pérez, quien a sus tres añitos de edad ya presume de ser socio del Recreativo de Huelva, lo cual no es de extrañar, pues aparte de sus "yayos", sus padres, Joaquín Pérez Gonzales y Alicia España Reina, son también muy aficionados al Decano del Fútbol Español y al arbolito hay que regarlo con las cosas de Huelva desde chiquitito.

Grupo de visitantes madrileños en El Portil

➡️ Como cada verano, he tenido la oportunidad de saludar en El Portil a los madrileños Luis Raboso Gazaba, uno de los responsables de que los aviones de Air Mexico funciones a la perfección, su esposa María del Mar Alcácer y su hija Guadalupe Raboso Alcácer, aparte de sus amigos Juan José Andrade Santana y su esposa Sonia Alcácer Trigo y su hija Tamara Andrade Alcácer.

Todos ellos están encantados con esta zona, diciéndonos que está parte del litoral onubense es un auténtico lujo por el entorno natural que posee, lo que hace que desde hace un montón de años estén viajando cada verano a El Portil para pasar por esta tierra una quincena, donde disfrutan de lo lindo en un ambiente de lo más familiar. Por cierto, Juan José, que es frutero de toda la vida, me contaba que la fruta en general ya no tiene el sabor de antaño y que los tomates no saben a tomates. ¡Qué razón llevas Juanjo!

¡Ah! Tanto Luis como Juanjo podrán presumir ahora de lucir una camiseta de La Tertulia Recreativista.

"Pigui" con su madre, Bella, Jesús Rodriguez y Toñy Araújo

➡️ Como no podía ser de otra manera, cada vez que puedo se acerco al mercado de abastos de Isla Cristina, y este pasado fin de semana, mientras estaba con mi compadre Jesús Rodríguez hablando de nietos, me encontré en la antigua Higuerita con Antonio José Redondo "Pigui", el "mandamás" de la Asociación de Universitarios "3 de marzo", que iba acompañado por su encantadora madre, Bella García Olmedo. Ambos se habían desplazado desde El Rompido a hacer la compra de la semana de pescados y mariscos, lo que demuestra que saben donde está lo bueno y fresco de los productos de la mar.

"Pigui", que es un gran aficionado al Decano, me preguntaba por lo que me parecía la plantilla del Recre para esta temporada, y después de charlar un rato al respecto, coincidimos que al equipo hay que verlo cuando empiece la liga, pero que desde luego el objetivo es el ascenso y con ello estamos todos ilusionados.

Pruden Serrano, Juan Barrera y José Miguel Robles

➡️ Sin lugar a dudas, una de las fiestas fin de verano más populosa en las urbanizaciones portileñas es la que organiza, desde hace 35 años, "Residencial Laguna", que se inició en aquella época con el mandato como presidente de Jaime González, para continuar con la presencia de Prudencio Serrano Moreno y, posteriormente, con Juan Barrera. Ahora, desde hace 12 años, es Prudencio Serrano Robles el encargado de estas fiestas que se esperan como agua de mayo, contando con la inestimable colaboración del propio Juan y con la de su primo José Miguel Robles, teniendo que reseñar que desde que las dirige este triunvirato los vecinos no tienen que soltar ni un céntimo, pues los gastos lo obtienen a base de bingos, rifas...

Las fiestas, que la celebran en el gran plaza central que tiene la urbanización, empezaron con dos días cada verano, pero este año han alcanzado los nueve. Vamos, que han tenido tiempo para divertirse. Son muchas las actividades orientadas a la diversión, especialmente para los más jóvenes, y en esta edición han llegado a entregar 120 medallas para los participantes, pues aquí ganan todos los niños y niñas en concursos de futbolín, ajedrez, playback, tiro de cuerdas, el juego del vasito, dibujo, pinta caras, carrera motos de bebés, futbol 3x3, la cucaña Portileña, el pañuelo.... Teniendo que destacar la fiesta de la espuma que este año ha sido espectacular.

Fiesta de la espuma en Residencial Laguna

Para cerrar estas celebraciones, el sábado pasado “bajaron“ casi todos los vecinos a la plaza central de la urbanización (400 viviendas) a cenar en familia y se amenizó la noche con bingos, orquestas.... y desde luego buenas viandas y muchas ganas de divertirse. En El Portil, habitualmente, son muchas las urbanizaciones que organizan este tipo de actividades, pero indudablemente Residencial Laguna, conocida popularmente como "La plaza de toros", es la que tiene un mayor poder de convocatoria. Destacar el mucho calor que ha hecho en estos días, por lo que las actividades en la gran piscina también ha tenido su gran protagonismo