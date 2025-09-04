Reencuentro con ex recreativistas

➡️ Es el caso de Dimitri Rosu, con el que he compartido hace unos días un ratito de lo más entrañable.

El rumano, afincado en El Portil, ha acabado hace un mes su periplo por tierras árabes, donde ha estado entrenando a varios equipos durante 4 años y, como no podía ser de otra manera, se ha venido a nuestro litoral para disfrutar de los encantos de esta tierra.

A Rosu, que se ha convertido en un gran aficionado a la pesca, lo acompañé a comprar chocos de trasmallo para tenerlo de "carná" para este fin de semana, que saldrá a intentar capturar alguna pieza que llevar a su mesa.

Por otra parte, a Rosu le gustaría entrenar ya en España, después de haber adquirido una gran experiencia, desde hace más de una década, tanto en Rumanía como en Arabia, aunque de momento va a disfrutar de su familia y de los encantos que ofrece esta tierra a la que Dimitri y su esposa Mónica Verde han elegido para vivir.

Mientras estaba con Rosu apareció José Carlos Díaz Martín "Bomnel", que es el entrenador del juvenil A del Recreativo de Huelva, donde se encuentra muy a gusto trabajando con los chavales de la cantera albiazul, contándonos que hay mucha calidad en sus jugadores y que pronto algunos podrán estar en el primer equipo con lo que él se sentiría muy orgulloso.

Camacho Malo y Luis Alcalde

➡️ Igualmente me ha dado mucha alegría poder saludar al ex del Recre, Luis Alcalde, que el pasado miércoles se había desplazado hasta nuestra capital para realizar unas gestiones.

Como era lógico, estuvimos hablando de fútbol, contándome que por un lado le hubiese gustado seguir en el Recreativo, aunque también notaba que su ciclo había terminado con el Decano. Me confesaba que le había dado buenas vibraciones la plantilla que ha confeccionado el conjunto albiazul, el cual vencía a su actual club, el Marbella, en el encuentro que jugaron en Jerez hace pocas fechas.

Luis se ha llevado una gran admiración por el Recreativo, en particular, y por Huelva en general, donde ha pasado un par de temporadas, empañada solo por el descenso de categoría de la pasada campaña, pero encantado con el cariño que ha recibido de la afición. Suerte en tu nueva singladura.

Fasu Manzano

➡️ Hacía mucho tiempo que no coincidía con Fasu Manzano que, por cierto, junto a su hermano Javier, en los años 90, formó el grupo Orasys, y uno de sus temas dedicado al Recreativo era el que se ponía siempre en el antiguo Colombino y que se ha recuperado en alguna ocasión en el actual coliseo albiazul cuando los jugadores saltan al terreno de juego.

Fasu que ha estado unos días en Huelva, actualmente vive en la capital de España, y me confesaba que le gustaría venirse a vivir a esta tierra, a la cual echa de menos, aunque le parece casi imposible por tema del "curro", pues él ejerce de escolta y aquí hay poco trabajo para dicha profesión.

Asimismo, los dotes artísticos de Fasu que actúa con el nombre de Neruk, siguen en pleno apogeo y nunca le faltan un escenario para subirse bien solo a con su esposa Tina Baré y demostrar el arte que llevan dentro.

Cico Orellana y Bruno Abad

➡️ Vamos acabar esta pequeña crónica social, hoy muy recreativista, diciendo que el que fuera jugador del Decano en la época de Joaquín Caparrós como entrenador de los albiazules, Bruno Abad, ha aprovechado la ocasión, que ha estado viendo partidos de fútbol del Marbella y el Sevilla Atlético, para acercarse por El Portil y pasar en este paraíso unos días y disfrutar de nuestras playas.

Bruno, que ahora trabaja como ojeador del Real Murcia, es otro enamorado de esta tierra y no descarta la idea de venirse a vivir a nuestra provincia, aunque para ello ha de convencer a su "media naranja", lo cual no es fácil, aunque cuando vino el año pasado a pasar unos días por esta zona del litoral dejó abierta una puerta.

El asturiano estuvo tomando unos aperitivos en el bar "La Paraita", que dirige Cico Orellana, y ambos quisieron inmortalizar el momento haciéndose una foto con una bufanda de La Tertulia Recreativista. Bienvenido Bruno, hablar contigo de fútbol es un auténtico lujazo.