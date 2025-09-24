Paco Llonis propone que al escudo de Huelva se le incluya la palabra "Mariana"

Hace unos días, el artista onubense Paco Llonis, cuyo trabajo expuesto en la Casa Colón ha resultado todo un éxito de convocatoria, me contaba que ha propuesto al ayuntamiento capitalino, a través de su concejal de cultura Nacho Molina, que se lleve a estudio de la corporación municipal que el escudo de Huelva incluya la palabra "MARIANA" como muestra del sentir a sus vírgenes, no solo de la capital sino de toda la provincia.

Propuesta de escudo que hace el artista Paco Llonis

Sentir que ha quedado patente con motivo de la procesión Magna Mariana, que se ha llevado a cabo este pasado fin de semana, dejando claro la enorme devoción a las distintas advocaciones.

De tal forma, Paco Llonis incluso ha diseñado la modificación que propone se acepte hacer al escudo de Huelva, con unas orlas que identifiquen a esta tierra como mariana y quede de la siguiente manera "Portus Maris et Terrae Custodia et Mariana"